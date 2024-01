2024-01-29 20:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی بەهۆی پێشبڕکێی دوو ئۆتۆمبێلەوە گەنجێکی تەمەن 17 ساڵان گیانیلەدەستدا و دوو کەسی دیکەش برینداربوون. پەیامنێری تۆڕی…

