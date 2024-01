2024-01-30 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاڵۆزییەکانی ناوچەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەلایەک و بڕیارەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لەلایەکی دیکە، دوو هۆکارن بۆ ناجێگیری نرخی دۆلار…

The post نرخی دۆلار جارێکی دیکە بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینی appeared first on Esta Media Network.