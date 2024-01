2024-01-30 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای تۆیۆتا مۆتۆری بواری پیشەسازی ئۆتۆمبێل رایگەیاند، لە ساڵی 2023دا 11.2 ملیۆن ئۆتۆمبێلی فرۆشتووە، لەناویشیاندا ئۆتۆمبێلی کراون پڕفرۆشتین…

The post تۆیۆتا کراون پڕفرۆشترین ئۆتۆمبێل بووە لە ساڵی 2023دا appeared first on Esta Media Network.