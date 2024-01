2024-01-30 08:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی نوسراوێکی پارێزگاری کەرکوک بە وەکالەت، رۆژی 1ی شوبات کە دەکاتە رۆژی پێنجشەممە، یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێی…

