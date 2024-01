2024-01-30 12:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەراندا لە ئەمڕۆ سێشەممەدا، شوێنەکەی محەمەد حەلبوسی وەک پەرلەمانتار پڕکرایەوە، ئێستا ئەوەی ماوە پڕکردنەوەی پۆستەکەیەتی…

