2024-01-30 16:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا رایدەگەیەنێت، بە هەماهەنگی لەگەڵ زانكۆیەكی ئەمریكی بابەتی (پەرەپێدانی توانای كارسازی) دەکرێتە بەشێک لە پرۆگرامەکانی خوێندن…

