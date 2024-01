2024-01-30 16:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی گەرمیان دەستگیركردنی پێنج كەسی بە تۆمەتی قوماركردن لە نێو كافتریایەكی قەزای كەلار راگەیاند. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی…

The post راگەیەندراوێك لە پۆلیسی گەرمیانەوە appeared first on Esta Media Network.