2024-01-30 20:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، راگرتنی مووچە و بودجەی هەرێمی كوردستان لە دەسەڵاتی وەزیری دارایی…

