2024-01-31 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سوپای ئەمریکا رایگەیاند، “یەکێک لە فڕۆکە جەنگییەکانمان لە کەناراوەکانی رۆژئاوای کۆریای باشوور کەوتووەتە خوارەوە، بەڵام فڕۆکەوانەکەی سەلامەتە”. لە…

The post فڕۆکەیەکی جەنگی ئەمریکی لە کەناراوەکانی کۆریای باشوور کەوتە خوارەوە appeared first on Esta Media Network.