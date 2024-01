2024-01-31 10:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانکی ناوەندیی عێراق ئەمڕۆ نزیکەی 210 ملیۆن دۆلاری خستەبازاڕەوە، زۆرینەی پارەکە بەشێوەی حەواڵەی بازرگانی بووە، نرخی 100 دۆلار…

The post بانکی ناوەندی نزیکەی 210 ملیۆن دۆلاری خستەبازاڕەوە؛ دۆلار بەرزە appeared first on Esta Media Network.