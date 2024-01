2024-01-31 10:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وابڕیاربوو سبەی پێنجشەممە یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک ئەنجام بدرێت، بەڵام بە نوسراوێک دانیشتنەکە دواخرا بۆ رۆژی دووشەممە.…

