2024-01-31 10:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ ئاگر لە خوێندنگەیەک لەگەڕەکی حەی عەسکەری شاری کەرکوک کەوتەوە و توانرا لە ماوەیەکی کەمدا کۆنتڕۆڵبکرێت. پەیامنێری تۆڕی…

The post لە کەرکوک ئاگر لە خوێندنگەیەکی خوێندنی کوردی کەوتەوە appeared first on Esta Media Network.