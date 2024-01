2024-01-31 10:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کاری عێراق دەستیکردووە بە پێداچوونەوەی لیستی ناوی سودمەندان لە مووچەی چاودێری کۆمەڵایەتی و هەر کەسێم ئۆتۆمبێلی مۆدیل…

