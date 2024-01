2024-01-31 13:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سبەینێوە تۆماری بایۆمەتری دەنگدەران دەستپێدەکات و ماوەی 20 رۆژ بەردەوام دەبێت. کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەکان بڵاویکردەوە، لە…

The post تۆماری بایۆمەتری دەنگدەران دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.