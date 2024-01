2024-01-31 13:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم بڵاویکردەوە، هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی پارێزگای سلێمانی لەماوەی کەمتر لە 24 کاتژمێر، توانیان تۆمەتباری رووداوی تەقەکردن…

The post دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی تۆمەتباری رووداوێکی تەقەکردنی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.