2024-01-31 14:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو یەکێک لە ساردترین شەوەکانی باکووری کوردستان بووە، بەجۆرێک پلەی گەرمی شاری ئەردەخان بۆ 31 پلەی ژێر…

