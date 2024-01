2024-01-31 15:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق رایگەیاند، چەند بانک و کۆمپانیایەک هەن کە رێگەیان پێنادرێت مامەڵە بە دۆلارەوە بکەن بەهۆی…

The post عەلی عەلاق: چەند بانک و کۆمپانیایەک رێگەیان پێنادرێت مامەڵە بە دۆلارەوە بکەن appeared first on Esta Media Network.