2024-01-31 15:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژەران سەرکەوتوو بوون لە دەستنیشانکردنی نەخۆشییەکی دەگمەن، کە بەهۆی گۆڕانی بۆماوەییەوە لە جینێک بەناوی (MAX) دروست دەبێت، کە…

The post هۆکارێکی دەگمەن لە پشت زیادبوونی ژمارەی پەنجەکانەوەیە appeared first on Esta Media Network.