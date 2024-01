شەڕە ئەفسانەییەکان لەگەڵ HONOR OF KINGS لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا لە 21ی شوبات دەستپێدەکات

2024-01-31 16:46:14 - سەرچاوە: HONOR OF KINGS

بانگهێشتنامەی Honor of Kings بڕیارە لە مانگی ئازاردا بەڕێوەبچێت و خەڵاتەکانی 300 هەزار دۆلارە

31ی 1ی 2024 - ئەمڕۆ، گروپی Level Infinite و TiMi Studio Group ڕایانگەیاند کە لە 21ی شوباتدا Honor of Kings لەسەر ئامێرەکانی ئەندرۆید و ئای ئۆ ئێس لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا بڵاودەکرێتەوە. مۆبایلی ڕەسەنی MOBA بە ناوی Honor of Kings سەرەتا لە مانگی نۆڤەمبەری 2015 بڵاوکرایەوە و ئێستا وەک زۆرترین یاری MOBA مۆبایل لە جیهاندا ناسراوە. لە 21ی شوباتی 2024 و شەڕە تیمییەکانی Honor of Kings کە بە توندی شەڕیان کردووە، و خاوەنی بەهای بەرزی بەرهەمهێنانن، و ڕیزبەندی ڕەنگاوڕەنگی Heroes بڕیارە لەشکرێکی نوێی هاندەرانی بەدەستبهێنن.

وە ئەو هاندەرانە پێشتر پێشبینی خۆیان نیشانداوە لەگەڵ زیاتر لە یەک ملیۆن یاریزانی بەئەمەک لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا لە تورکیا، ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا، و باشووری ئاسیا کە بەشدارییان لە پرۆگرامی ناو تۆمارکردنی پێشوەختە کردووە کە تا دەستپێکردنی یارییەکە بەردەوامە. لێرەدا ئەو پاداشتانە دەخەینە ڕوو کە یاریزانەکان لە ناو یارییەکەدا بەدەستی دەهێنن کاتێک دەگەنە خاڵە دیاریکراوەکان:

Ying ، یەکێکە لە پاڵەوانە ئایکۆنییەکانی یارییەکە

500 ئەڵماس

ئەڵماس 2000 پارچەی ئارکانا

پارچەی ئارکانا 5000 بەردی ئەستێرە

بەردی ئەستێرە تاقیکردنەوەیەکی بێبەرامبەری هەموو پاڵەوانەکان بۆ ماوەیەکی دیاریکراو

بۆ پێشوەختە ناو تۆمارکردن و بۆ زانیاری زیاتر لەسەر پاداشتەکان، تکایە سەردانی ئەم بەستەرە بکەن https://www.honorofkings.com/pre-register

لە ماوەی هەشت ساڵی ڕابردوودا تیمی پەرەپێدان بەردەوام بووە لە وردکردنەوەی شێوازی یاریکردنی Honor of Kings. بە پشتبەستن بەو فێربوونانەی لە ملیارەها یاریی ئەنجامدراو، تیمەکە خاڵێکی شیرینی دۆزیوەتەوە کە خێرایی و ستراتیژی هاوسەنگ دەکات بۆ گەیاندنی چێژبەخشترین و بەدیهێنانیترین و ئاسانترین ئەزموونی کێبڕکێی MOBAی مۆبایل بۆ هەمووان.

تیمی Honor of Kings بە نیشاندانی پابەندبوونی خۆیان بە کۆمەڵگا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا، دەقی ناوخۆیی ناو یارییەکەیان جێبەجێ کردووە و سێرڤەرە ناوچەییەکان بڵاودەکەنەوە بۆ دڵنیابوون لە یاریکردنێکی نەرم و جێگیر. و زیادکردنی ئەم گرنگیدانە بە یاریزانە ناوخۆییەکان، Level Infinite و TiMi ناوەڕۆکی داهاتوو بڵاودەکەنەوە کە ئاهەنگ دەگێڕێت بۆ بۆنە و فێستیڤاڵە کولتوورییە ناوخۆییەکان و هاوبەشی لەگەڵ بەهرەمەندە بەڕێزەکانی ناوچەکە.

ئەم ناوەڕۆکە پەیوەندیدارە ناوخۆییە بە هاوبەشی زیاتر لەگەڵ هونەرمەندان و کەسایەتییە ناودارەکانی مۆسیقای بەناوبانگی جیهانی دەستخۆشی لێدەکرێت. ئەم جۆرە هاوبەشییە پێشووانە پێکهاتەیەکی ورووژێنەری Hans Zimmer و Joe Hisaishi و لەم دواییانەشدا DJ Alok بەخۆیەوە بینیوە.

(هێرمان ژاو، بەرپرسی بڵاوکردنەوەی بازاڕە تازەپێگەیشتوەکان لە تێنسنت گەیم) ڕایگەیاند: "ئێمە لە نزیکەوە لەگەڵ هاوکارەکانمان لە TiMi کارمان کردووە بۆ دابینکردنی باشترین وەشان بۆ کۆمەڵگاکەمان. چ یاریزانی بە ئەزموونی MOBA بن یان تازە بن، هەبوونی یارییەکی ناوخۆیی، لەنێویاندا فێرکارییەکی گشتگیر، ئەو جەختکردنەوە نیشان دەدات کە ئێمە لەسەر پێداویستییەکانی یاریزانەکانمان دەیکەین و پێشوازییەکی گەرم لە Honor of Kings دەکەین".

پرۆگرامی وەرزشی ئەلیکترۆنی Honor of Kings بەردەوامە لە پەرەسەندن و فراوانبوون بە بەڵێنی وەبەرهێنانی 15 ملیۆن دۆلار بۆ بنیاتنانی ئیکۆسیستەمێکی نێودەوڵەتی وەرزشی ئەلیکترۆنی. ئەم سیستەمە پاڵەوانێتییە ناوخۆیی و جیهانییەکان لەخۆدەگرێت کە بە تایبەتی بۆ پێشکەشکردنی دەرفەتی زیاتر بۆ بەشداریکردنی یاریزانان و تیپەکان دیزاین کراوە لە هەر شوێنێک بن.

ئەم بەرنامەیە لەگەڵ زنجیرەی بانگهێشتنامەی جیهانی دەستپێدەکات، کە وەرزی یەکەمی لە , ئەستەنبوڵ بەڕێوەدەچێت لە مانگی ئازاری ئەمساڵدا - بانگهێشتنامەی نێوان کیشوەرەکان بریتییە لە هەشت تیم لە بەرازیل، تورکیا، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا، و ناوچەکانی CIS بۆ پێشبڕکێی بردنەوە و بەدەستهێنانی پشکێک لە خەڵاتەکانی 300 هەزار دۆلاری ئەمریکی.

لە کۆتایی ئەمساڵدا لوتکەی پرۆگرامی جیهانی وەرزشی ئەلیکترۆنی بە بانگهێشتنامەی پاڵەوانێتی Honor of Kings بەخۆیەوە دەبینێت، کە تیپەکانی سەرانسەری جیهان کێبڕکێ دەکەن بۆ ئەوەی تاجی پاڵەوانی کۆتایییان لەسەر بێت.

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هەواڵ و نوێکارییەکانی داهاتووی Honor of Kings ، دڵنیابە فۆڵۆوی تۆڕە کۆمەڵایەتییە فەرمییەکانمان بکەن: [لێرەدا ئاماژە بدە بە هەندێک کەناڵ].

دەربارەی Level Infinite

Level Infinite یەکێکە لە یارییە جیهانییەکانی Tencen. و ئێمە تایبەتمەندین بە گەیاندنی ئەزموونی یاریکردنی سەرنجڕاکێش و ڕەسەن بۆ بینەرێکی جیهانی، هەرکاتێک و لە هەر شوێنێک بن بیانەوێت یاری بکەن، لە هەمان کاتدا کۆمەڵگەیەک دروست دەکەین کە گشتگیری، پەیوەندی و دەستڕاگەیشتن فێر دەکات. هەروەها براندەکە کۆمەڵێک خزمەتگوزاری و سەرچاوەی بەرفراوان پێشکەش بە تۆڕی گەشەپێدەران و ستۆدیۆ هاوبەشەکانمان دەکات لە سەرانسەری جیهان بۆ ئەوەی یارمەتیان بدات توانای ڕاستەقینەی یارییەکانیان بدۆزنەوە. Level Infinite هەم بڵاوکەرەوەی یارییە بەناوبانگەکانی وەک PUBG MOBILE و Goddess of Victory: NIKKE و SYNCED و هاوبەشی یارییەکانی وەک Fatshark’s Warhammer 40,000: Darktide،Awakening from Funcom ، Nightingale from Inflexion Studios و چەندانی ترە. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر Level Infinite سەردانی www.levelinfinite.com بکەن، و لە تویتەر و فەیسبووک و ئینستاگرام و یوتیوب فۆڵۆو بکەن.

دەربارەی گروپی TiMi Studio

گروپی TiMi Studio کە لقێکی Tencent Games ە، تیمێکی پێشەنگی جیهانییە بۆ پەرەپێدان و کارپێکردنی یارییە ڤیدیۆییەکان کە هەوڵدەدات کوالێتی کات بەسەربردنی یاریزانە جیهانییەکان باشتر بکات. بارەگا سەرەکییەکەی لە شاری شنژن لە چینە و ئۆفیسەکانی لە لۆس ئەنجلۆس، سیاتڵ، مۆنتریال، شەنگەهای و چێنگدوە، TiMi یاری کوالێتی بەرز و دڵسۆزی بەرز و زۆر داهێنەرانە لە سەرانسەری ژانر و چەندین سەکۆدا دروست دەکات. کۆمپانیای TiMi لە ساڵی 2008 دامەزراوە و کۆمەڵێک نازناوی بەناوبانگی پەرەپێداوە لەوانە Honor of Kings، Speed Drifters، Arena of Valor. هەروەها TiMi هاوبەشێکی متمانەپێکراوی هەندێک لە گەورەترین براندەکانی یاریکردنە لە جیهاندا، و ناونیشانی AAA ی وەک Call of Duty: Mobile و لەم دواییانەشدا Pokémon UNITE دروستکردووە، کە یەکەم یاری شەڕی Pokémon ە. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر TiMi، فۆڵۆوی @timistudios بکەن لە تویتەر و لە لینکیدئین.