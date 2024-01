2024-01-31 17:00:54 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك كۆماری عێراق رایدەگەیەنێت، پێویستە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان وەك هەموو مووچەخۆرانی دیكەی وڵات دابینبكرێت. د. لەتیف رەشید…

