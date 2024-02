2024-02-01 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بڕیاری سەرۆک وەزیرانی عێراق رۆژی سێشەممەی داهاتوو لە شاری بەغداد کرایە پشووی فەرمی. بەبۆنەی ساڵرۆژی شەهیدبوونی ئیمام…

