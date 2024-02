2024-02-01 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راپۆرتێک ئاشکرایدەکات ژمارەی بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان پێنج ملیار کەسی تێپەڕاندووە کە دەکاتە 62.3% ی ژمارەی دانیشتووانی جیهان. بەپێی…

The post راپۆرتێک: بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان پێنج ملیار کەسە appeared first on Esta Media Network.