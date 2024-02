2024-02-01 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزی دەریایی ئەمریكا سێ فڕۆكەهەڵگری لە كۆی 11 فڕۆكەهەڵگرەكەی لە رۆژئاوای زەریای هێمن بڵاوپێكرد بە مەبەستی “وەڵامدانەوەی چین…

