2024-02-01 08:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نێچیرڤان بارزانی لە یادی رووداوەکانی 1 ی شوبات رایگەیاند، با ئەو یادە بكه‌ينه‌ هه‌وێنى يه‌كڕيزى و ته‌بايى و…

