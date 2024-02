2024-02-01 14:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت، “خشتەكانی پلەبەرزكردنەوەی ئەفسەرانی هێزی پێشمەرگە گەڕایەوە”. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی پێشمەرگە تێیدا هاتووە، دوای رەزامەندی سەرۆکی…

