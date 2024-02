2024-02-02 04:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رەزامەندی لەسەر فرۆشتنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە جۆری MQ-9B Sky Guardian Aircraft و کەرەستەکانی بە هیندستان…

