2024-02-02 04:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بۆ نۆرەگرتن و پێدانی پاسپۆرتی ئەلیكترۆنی (حجز الالكترونی) لە شەوی پێنجشەممە لەسەر هەینی بە…

The post ئاگادارییەك لە بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی سلێمانییەوە appeared first on Esta Media Network.