2024-02-02 04:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی زانیارییەكانی تۆڕی میدیایی ئێستا، ئەمڕۆ لەلایەن بەڕێوەبەرێتیی ئاسایشی چۆمانەوە، تێكۆشەر حسێن مامۆستا و چالاكوانی كۆمەڵی مەدەنی دەستگیركراوە.…

