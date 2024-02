2024-02-02 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەكتەبی سكرتارییەتی یەكێتیی مامۆستایانی كوردستان رایدەگەیەنێت، مامۆستایانیش شایەنی پلەبەرزكردنەوەن و داوادەكات هەنگاو و بڕیاری جددی بنرێت بۆ دەستپێكردنەوەی…

The post یەكێتیی مامۆستایان پەیامێك ئاراستەی حكومەتی هەرێم دەكات appeared first on Esta Media Network.