فڕۆكە جەنگییەكانی توركیا بنكەیەكی هێزەكانی ئاسایشی قامیشلۆی بۆردومانكرد و بەهۆیەوە 6 كارمەندی هێزەكان برینداربوون. بەپێی زانیارییەكان، بەیانی ئەمڕۆ…

