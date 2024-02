2024-02-04 16:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گوگڵ رایگەیاند، کاردەکات بۆ تێکەڵکردنی تەکنەلۆژیای زیرەکی دەستکرد لە خزمەتگوزاریی نەخشەدا کە بەکارهێنەران دەتوانن بە شێوەیەکی ئاسانتر شوێنەکانیان…

