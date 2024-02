2024-02-04 18:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایشی سلێمانی رایگەیاند، ھێزەكانی ئاسایشی راپەڕین بە ھەماھەنگی بەڕێوەبەرایەتیی نەھێشتنی ماددە ھۆشبەرەكانی دەزگای ئاسایش، دوای بەدواداچوون…

