2024-02-05 06:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا بڵاویکردەوە، لە کۆی 85 ئامانج 84 ئامانجیان لە عێراق و سوریا پێکاوە. وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا…

