2024-02-05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی بڵاویکردەوە، لە مانگی رابردوودا بەهۆی پێشێلکردنی رێنماییەکان، شەش شوێن داخراون کە بەراورد بە مانگی رابردووتر رووی…

