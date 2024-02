2024-02-05 11:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی کەرکوک داوا لە هاوڵاتییانی شارەکە دەکات پابەندبن بە رێنماییە ئەمنییەکان و لە دەرەوەی ماڵەکانیان دەموچاویان نەشارنەوە. لە…

