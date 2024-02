2024-02-05 12:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگاکانی ئەنبار و واست و نەجەف بەڕێوەچوو، سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگاکان و جێگرەکانیان دیاریکران و بڕیار…

The post ئەنجومەنی چەند پارێزگایەکی عێراق سەرۆک و جێگریان دیاریکرد و لەبارەی پارێزگارەوە بڕیاریاندا appeared first on Esta Media Network.