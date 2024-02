2024-02-05 13:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جارێکی دیکە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک دواخرا. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری کەرکوک پێیڕاگەیاندین، دوای ئەوەی ئەندامانی…

