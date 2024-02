2024-02-05 15:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ئاكرێ سێ كەس بە تۆمەتی بێڕێزی بە كچان و خراپ بەكارهێنانی تۆڕە كۆمەڵایەتییەكان بۆ كاری نەشیاو دەستگیركران.…

