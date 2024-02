2024-02-05 17:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێکی هەرێمی کوردستان سەردانی ئەمریکا دەکات و بڕیارە لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە تاوتوێی چەند پرسێک بکەن. سه‌رۆكايه‌تيى هه‌رێمى…

The post وەفدێکی هەرێم سەردانی ئەمریکا دەکات appeared first on Esta Media Network.