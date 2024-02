2024-02-05 18:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای پێنجوێن ـ سەیدسادق بەهۆی وەرگەڕانی مینی پاسێکەوە 9 کەس برینداربوون. نەخۆشخانەی گشتیی شەهیدان/پێنجوێن، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویردەوە،…

