2024-02-05 19:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەبدولموتەڵیب عەلی، وەک پارێزگاری بەغداد دەستنیشانکرا. ئێوارەی ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای بەغداد- دا، عەبدولموتەڵیب عەلی یوسف وەک…

The post پارێزگاری بەغداد دیاریکرا appeared first on Esta Media Network.