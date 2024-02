2024-02-05 19:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شانشینی یەكگرتوو تووشبوونی پادشای وڵات بە نەخۆشیی شێرپەنجە رادەگەیەنێت. ئاژانسی رۆیتەرز بڵاویكردەوە، چارلزی سێیەم-ی پادشای بەریتانیا تووشی نەخۆشییەكە…

