2024-02-06 06:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا رایگەیاند، دەیەوێت دەستبەجێ لەگەڵ جۆ بایدن، سەرۆکی ئەمریکا دیبەیتێک ئەنجامبدات، سەرەڕای ئەوەی رەتیکردووەتەوە…

The post دۆناڵد ترەمپ و جۆ بایدن دەیانەوێت دیبەیتێک ئەنجامبدەن appeared first on Esta Media Network.