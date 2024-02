2024-02-06 06:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شەقامێکی دیکەی هەولێر کامێرای خاڵ بۆ خاڵ کەوتەکار و لە 12ی ئەم مانگەوە سەرپێچییەکان تۆماردەکرێن. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی…

