2024-02-06 06:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکێکی پسپۆڕ دەڵێت، “کێشانی جگەرە و خواردنەوەی کهولی سەلمێندراون کە مەترسیدارن بۆ تووشبوون بە جگەرەکێشان و بوونی بەکتریای…

