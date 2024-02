2024-02-06 06:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی نەوت بە سەقامگیری ماوەتەوە لە ئەمڕۆدا، لە کاتێکدا بازرگانان هەڵسەنگاندن بۆ سەردانەکەی ئەنتۆنی بلینکن، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا…

