2024-02-06 09:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەرایەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق (یونامی) رایگەیاند، ئەمڕۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی سەبارەت بە دۆخی عێراق ئەنجام دەدات.…

The post ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی دۆخی عێراقەوە کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.