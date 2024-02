2024-02-06 09:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە نزیک گوندی سەید جەژنی لە گەرمیان، لە ئەنجامی پێکدادانی دوو ئۆتۆمبێلدا سێ کەس برینداربوون. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان…

