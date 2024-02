2024-02-06 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسی پارێزگای ئیشیکاوای ژاپۆن رایگەیاند، ئەو بوومەلەرزەیەی لە 1ی کانوونی دووەمی 2024 ناوچەی نۆتۆی گرتەوە، بووە هۆی رووخانی…

