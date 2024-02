2024-02-06 13:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای تۆڕی کۆمەڵایەتی سناپ کە پلاتفۆڕمێکی جیهانییە، رایگەیاند کە 10٪ی کارمەندەکانی لە کار لادەبات. وتەبێژێکی کۆمپانیای سناپ رایگەیاندووە،…

